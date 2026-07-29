ANSVSA a dat amenzi de 280.000 de lei pe litoral

ANSVSA a suspendat activitatea a două unități alimentare: neregulile descoperite
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a aplicat amenzi în valoare totală de 280.000 de lei și a suspendat activitatea a două unități de alimentație publică de pe litoral, în urma controalelor desfășurate în perioada 20–26 iulie 2026. Inspectorii au descoperit numeroase nereguli privind igiena, depozitarea și comercializarea produselor alimentare.
Potrivit unui comunicat al ANSVSA, controalele au fost desfășurate în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026, vizând unitățile care desfășoară activități de alimentație publică și comercializare a produselor alimentare din zonele turistice de pe litoral.
În intervalul 20–26 iulie 2026, inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au verificat 239 de unități, dintre care:
154 de unități de alimentație publică;
8 pizzerii;
2 unități de catering;
2 cofetării și patiserii;
20 de laboratoare de cofetărie și patiserie;
5 supermarketuri și hypermarketuri;
33 de magazine alimentare;
15 unități de comercializare a produselor alimentare.
„În urma controalelor, inspectorii ANSVSA au aplicat 26 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 280.000 de lei, precum şi două Ordonanţe de Suspendare a Activităţii (OSA) pentru unităţile la care au fost identificate deficienţe cu impact asupra siguranţei alimentelor”, se precizează în comunicatul instituției.
Principalele nereguli descoperite
Inspectorii au constatat mai multe abateri privind respectarea normelor sanitare veterinare și de siguranță alimentară.
Printre principalele neconformități identificate se numără:
întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de prelucrare, depozitare și comercializare a alimentelor;
nerespectarea normelor de igienă în manipularea produselor alimentare;
ambalarea și etichetarea necorespunzătoare a produselor;
comercializarea produselor fără etichetarea prevăzută de legislație;
vânzarea alimentelor în spații neautorizate sau necorespunzătoare din punct de vedere sanitar-veterinar;
nerespectarea condițiilor de depozitare a produselor alimentare.
Avertismentul ANSVSA: "Verificările vor continua pe tot parcursul sezonului"
Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, afirmă că acțiunile de control vor continua pe întreaga durată a sezonului estival.
„Rezultatele acestei etape confirmă că acţiunile de control desfăşurate în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026 contribuie la menţinerea unui nivel ridicat de siguranţă alimentară în zonele turistice. Inspectorii ANSVSA vor continua verificările cu aceeaşi fermitate pe tot parcursul sezonului estival, pentru a preveni orice risc pentru sănătatea consumatorilor şi pentru a asigura respectarea legislaţiei de către operatorii din domeniul alimentar”, a declarat Alexandru Nicolae Bociu, președintele ANSVSA.
Instituția recomandă turiștilor și consumatorilor să cumpere produse alimentare doar din unități autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar și să semnaleze orice neregulă privind siguranța alimentelor la Call Center-ul gratuit al ANSVSA – 0800.826.787 sau prin e-mail, la [email protected].
Potrivit ANSVSA, controalele din cadrul Comandamentului Estival Regional 2026 vor continua pe toată durata sezonului estival, cu scopul de a proteja sănătatea publică și de a asigura respectarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.