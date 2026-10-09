Alertă în zona montană din Alba: suspiciuni privind prăbușirea unui elicopter. Salvatorii, în alertă. UPDATE: IPJ Alba, precizări privind o sesizare referitoare la posibila prăbușire a unui elicopter

O posibilă prăbușire a unui elicopter într-o zonă montană din județul Alba a fost semnalată printr-un apel la 112, vineri, 9 octombrie 2026.
Verificări în zona Cheile Ordâncușei, după un apel la 112
Alerta a fost dată de o persoană care a anunțat, prin sistemul de urgență 112, că un elicopter s-ar fi prăbușit în apropierea Peșterii lui Ionele. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba s-au deplasat în zona indicată pentru a verifica sesizarea și pentru a stabili ce s-a întâmplat.
Potrivit informațiilor preliminare din teren, echipajele ajunse la fața locului nu au observat fum sau indicii ale unei prăbușiri.
ROMATSA a confirmat aterizarea elicopterului la Oradea
Clarificarea a venit ulterior de la reprezentanții ROMATSA, care au confirmat că elicopterul vizat de sesizare a aterizat în condiții de siguranță la Oradea.
Astfel, informația privind o posibilă prăbușire în zona Gârda de Sus nu s-a confirmat.
O posibilă prăbușire a unui elicopter într-o zonă montană din județul Alba a fost semnalată printr-un apel la 112, vineri, 9 octombrie 2026.
Autoritățile au fost alertate pentru a verifica informația și pentru a stabili dacă s-a produs un accident aviatic. Deocamdată, datele disponibile nu permit confirmarea prăbușirii sau stabilirea existenței unor victime.
Alertă după un apel la 112
Sesizarea a vizat o posibilă prăbușire de elicopter într-o zonă montană din județul Alba. Apelul a determinat alertarea autorităților, care trebuie să verifice locul indicat și circumstanțele semnalate.
În astfel de situații, localizarea exactă a evenimentului este esențială pentru orientarea echipelor de intervenție, mai ales în zonele montane, unde accesul poate fi dificil.
Ce se știe despre presupusul accident
Până la acest moment, nu există informații confirmate privind tipul aeronavei, numărul persoanelor care s-ar fi aflat la bord sau eventuale victime. De asemenea, nu pot fi stabilite cauza incidentului și amploarea acestuia înainte de verificările efectuate de autorități.
Autoritățile trebuie să confirme informația
Sesizarea primită prin 112 nu înseamnă, în sine, că prăbușirea a fost confirmată. Informațiile despre un posibil accident aviatic trebuie tratate cu prudență până la apariția unor date oficiale.
Orice actualizare privind localizarea aeronavei, intervenția echipajelor sau existența unor victime depinde de rezultatele verificărilor autorităților.