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Alertă pe Marea Neagră. Un petrolier ar fi explodat și este în flăcări, la câteva zeci de kilometri de Sulina
Mina pe Marea Neagra
Publicat21 iul. 2026, 08:43
Actualizat21 iul. 2026, 09:11
Sursărealitatea.net
O explozie s-a produs în noaptea de luni spre marți la bordul unui petrolier aflat în Marea Neagră, la aproximativ 40 de kilometri de Sfântu Gheorghe. Nava avea ca desinație portul Sulina, iar potrivit Realitatea Plus, deflagrația ar fi fost provocată de contacul cu o mină marină.
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