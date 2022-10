Astăzi am citit câteva dintre proiectele parlamentare ale opoziției, inițiative omorâte din fașă de către patrioții de la putere. Este vorba despre soluții care pot asigura stabilitate familiilor numeroase, românilor sărmani ori siguranță în școlile în care violența este la ordinea zilei! Știți că sunt prima care taxează derapajele și extremismul, dar sunt și prima care felicită și salută inițiativele bune, vitale pentru familiile împovărate de tot mai multe greutăți. Dacă nu există bani în visteria statului, investițiile încă mai așteaptă și chiar nu aveți ce să le dați cetățenilor ca să îi ajutați, măcar nu le mai luați cu zece maini. Toate aceste inițiative chiar nu sunt bune? Chiar nu merita să discutați de ele? Efectele pozitive nu cumva v-ar aduce mai multe voturi? Familiile cu mulți copiii nu sunt ajutate nicicum. Ba dimpotrivă, taxate în plus.

Cine crede că, acolo unde-s doi mai pot mânca doi, se înșeală! Era valabil odată, când din găina din gospodărie mâncau și 7 suflete. Dar acum când tot mai mulți trăiesc la bloc sau la case, fără animale domestice in curte, viața de zi cu zi este o adevărată provocare. A devenit maraton și luptă grea pentru supraviețuirie. Hrana sănătoasă costă din ce in ce mai mult. Hrana nesănătoasă costă puțin și ne bagă in spitalele lui Rafila subit. Și, odată ajunși acolo, dragi români, să va rugați la Dumnezeu să mai prindeți răsăritul zilei de mâine, ca incompetenții de la vârful ministerului Sănătății vă găsesesc vinovați oricum! Muriți din cauza infecțiilor din spitale? Vi se pare! Muriți ca luați antibiotice! Da! Acest Rafila încă mai e ministru. Și mortul e mereu vinovat. Cum el nu se mai întoarce de la groapă, Rafila știe cum sa împacheteze ipocrit si inuman povestea.

Acum, să ma întorc la familiile numeroase: facturile nesimțite au adus în pragul falimentului personal atâtea familii și riscăm cu toți să intram cu afacerile și gospodariile in gard. Ministerul Familiei e preocupat de poze cu 5-6 copii, pomeni de ochi frumoși, în loc sa pună umărul să facă legi în beneficiul celor ce o duc din ce în ce mai greu! Cum ar fi ca in funcție de numărul de copii să plătești mai puțin la impozite, taxe, facturi? Ce beneficii are Ministerul Familiei din a stimula natalitatea. Doar bani pentru fertilizare? Da, sunt buni! Dar de la fertilizare pînă la naștere și creștere din ce acoperi cheltuielile astronomice? Din indemnizațiile alea care scad de la copil la copil? Bine ca vă folosiți de biserică, de preoți, de sfintele icoane ca sa păreți cu frica de Dumnezeu! Ipocrizie dusă la extrem, asta este! Și aveți impresia că ne puteți prosti în față! Nu faceți altceva decât să manipulați ordinar totul în interesul vostru, distrugând totul în urma voastră.

S-a supărat Rareș Bogdan pe mine că aseară nu am mai tăcut și că nu am mai ascultat retorici pline de minciuni. Dar am scos un adevăr esențial peste care nu vreau sa trec așa ușor. E plin de incompetenți pe toate palierele puterii! Funcțiile cheie sunt date celor loiali culorilor de partid și intereselor de grup! Interne ori externe! Iar când la butoane sunt oameni slabi, statul nu poate fi puternic! Românii nu pot fi protejați și puși la adăpost în fața tâlharilor care ne fură fără milă! Pentru asta fac șmecherii din Energie: jaful s-a transformat în tâlhărie cu legea în mână! Am ajuns să tremurăm de fiecare dată când primim facturile umilinței. Mulți români sunt în depresie și s-au îmbolnăvit din cauza acestor presiuni financiare colosale! Bunicii mor cu zile pentru că renunță să mai ia medicamente și să pună mâncare pe masă, doar ca să le umfle conturile acestor rechini încurajați de stat!

Vreau să vă citez din mesajul public transmis de Alianța Pentru Patrie către ministrul Energiei:”Dă-ți demisia! Pleacă odată și du-te unde vezi cu ochii! Ai nenorocit o țară întreagă, slugă a Bruxelles-ului! Sub mandatul tău au crescut facturile și cu 450%! Peste 100.000 de români au făcut deja contestație pentru asta, peste un milion de facturi au fost greșit calculate, sute de mii de familii sunt în incapacitate de plată chiar iî acest moment. Din cauza ta au falimentat zeci de mii de firme românești, s-au făcut concedieri, suferă milioane de români! Cine te ține in spate de nu te poate urni nimeni din funcția asta? Ce forțe uriașe te sprijină pentru a crea tot acest dezastru?”, se arată în comunicatul semnat de Codrin Ștefănescu. Evident, liderul APP vrea să puncteze electoral, dar eu sunt convinsă că această criză nu este responsabilitatea unui singur om. Așa cum spunea și Rareș Bogdan – omul numărul doi din PNL- aseară, în ministerul Energiei sunt mulți oameni lipsiți de profesionalism. Căutăm vinovați, dar mai bine ar fi să găsim soluții! Tot acest haos ne-a băgat în faliment personal și național.

Ne uităm peste Prut cu teama să nu pățim și noi la fel. Vedem că de frică să nu rămână în beznă, oamenii din Republica Moldova au luat cu asalt piețele pentru a cumpăra candele, lumânări și lămpi cu gaz. Problemele de la Chișinău sunt din ce în ce mai mari, mai ales acum după ce atacurile Rusiei asupra sistemului electroenergetic al Ucrainei s-au intensificat. Moldovenii recurg la acest gest disperat și de teama facturilor uriașe la curent. Iar pentru români cu siguranță urmează o iarnă rece și întunecată. Spre exemplu, principalul producător de energie termică al capitalei avertizează că în jur de 550 de mii de familii se pot aștepta să rămână fără căldură în plin sezon rece dacă Termoenergetica nu își plătește datoriile către companie. Nici acum mai multe cartiere din București nu au apă caldă sau căldură, chiar dacă autoritățile locale promit o iarnă mai bună decât precedenta. Nu doar că bucureștenii riscă să stea în frig, ci chiar să înghețe pe bani mai mulți. Asta pentru că prețul gigacaloriei este mai mult decât dublu față de anul trecut. În plus, și repartitoarele pentru căldură devin obligatorii de la 1 ianuarie. Instalarea unui singur aparat costă aproape 200 de lei, iar cei care nu se conformează riscă amenzi de până la 1.000 de lei. Iar situația din București se repetă în tot mai multe orașe din țară. Facem economie, stingem lumina și dârdâim în case, dar la ce bun? Facturile vor fi astronomice.

Criza îi lovește și pe liderii de la putere. George Lazăr, președintele PNL Neamţ, este revoltat și spune că se simte că acum un secol. Liderul liberal care locuiește în Roman, nu are apă curentă și spune că nu are cum să-și spele copiii, cum să le gătească celor mici sau cum să le spele hăinuțele. În ce țară trăim, domnilor și doamnelor? Trăim mai greu ca pe vremea comunismului din cauza unor conducători fără coloană vertebrală! Iar dacă cei de la cârmă sunt incompetenți și statul este slab! Suntem călcați în picioare de unii și de alții, care se trezesc că vor bucăți uriașe din pământul pe care eroii noștri l-au brăzdat cu sânge.

Războiul lui Putin se poate extinde sau nu peste granițele Ucrainei, dar a creat un precedent periculos. Scânteile reaprind tensiunile adormite din diverse colțuri ale lumii, inclusiv la noi acasă. Micul Putin de la Vest cere cu nerușinare ca Ungaria să redevină mare, adică să alipească teritorii care nu îi aparțin. Purtătoarea de cuvânt a lui Viktor Orban a declarat că Budapesta nu renunță la visul autonomiei maghiarilor din Transilvania. Sub ochii Bucureștiului și cu aprobarea tacită a liderilor de carton care n-eau condus în ultimii 33 de ani, Ungaria a cumpărat la parcelă Ardealul. Investițiile de zeci și sute de milioane de euro venite din vest nu fac altceva decât să trezească dorința de separatism a extremiștilor care fac parte din coaliția de guvernare. Iar Orban a decis in nou pachet prin care să pompeze finanțare masivă în Transilvania. De ani de zile, românii și ungurii din Transilvania trăiesc în pace. Dar astăzi pacea este tulburată de aceste declarații netaxate și ingerințe externe. Am uitat oare de martie negru de la Târgu Mureș din 1992? De ce se îndeamnă la revolte care să tulbure liniștea și care să aducă noi vărsări de sânge nevinovat? Românii sunt un popor tolerant, poate mult mai înțelept ca alte națiuni. Respectăm drepturile oricărei minorități și asigurăm climatul propice pentru a trăi în pace, indiferent de etnie. Cu toții trăim aceleași dureri, avem aceleași nevoi și trebuie să avem aceleași scop: acela de a ne dezvolta țara împreună! Putem trăi în armonie și tocmai de aceea trebuie să tăiem răul din rădăcină. Liderii extremiști trebuie eliminați de urgență de la vârful puterii. S-a depășit de mult linia roșie, iar derapajele celor de la UDMR nu puteau veni într-un moment mai sensibil ca cel de azi. Cu un război la granițe, asta ne-ar mai trebui! Unul între noi! Nu sunt oare de ajuns crizele multiple pe care le traversăm? Extremismul este noua normalitate, nu doar la noi, ci în toate colțurile lumii. Dar pentru a pune stop acestei mișcări este nevoie că cei care sunt competenți să nu se retragă din fața incompetenților! Altfel și ei devin complici la falimentul național și la amanetarea vieților copiilor și nepoților noștri. Și pentru ce? Ca e mai bine sa primești totuși ceva la sfârșit de luna, chiar dacă nu faci nimic și nu iei atitudine? Sau poate cu cât nu faci nimic, cu atât nu deranjezi și ești mângâiat pe ceafa și promovat, răsplătit!

Dragi decidenți, să vă fie rușine că aduceți aceste mari partide în cap! Să nu vă mirați că vor apărea din ce in ce mai multe partide și din ce in ce mai mulți politicieni care vor să vă ia puterea din mâini. Poate că e momentul sa rămâneți istorie, ca sa se ambiționeeze tinerele partide sa facă mai mult, mai bine și sa rămâneți voi de rușine și ei etalon!

România se poate dezvolta, se poate reconstrui cu oameni curajoși, educați pregătiți sa lupte pentru suveranitatea ei și pentru drepturile fiecărui cetățean roman, de orice etnie. Știu că sunt oameni de mare valoare in ambele partide mari de la putere și PSD și PNL, dar e cazul să nu mai tacă și să iasă în față, la fel cum face Rareș Bogdan. Primul pas în a ne face bine este acela de a ne recunoaște neajunsurile. Haideți sa ii urmărim pe cei care pot, dar azi tac, și sa vedem dacă vor lua atitudine și fac o schimbare in bine, ca sa se rupă de cei care nenorocesc țara sau stau ca oile după beneficii ce-i pun la adăpost pe ei, dar și pe toate neamurile lor pe multe generații de acum înainte! Revolta mea nu este personala, e colectivă!

Pentru că citesc mesajele dumneavoastră și văd repetitiv aceleași probleme și dureri! Am ajuns și eu sa fiu trasă la răspundere că nu lupt pentru problemele telespectatorilor mei? Dar cam cât sa mai lupt din postura de om de televiziune? Pentru atât de multe nenorociri? Cam câte dușmanii sa mai atrag și să mai duc? Nu e suficient sa empatizez doar eu, trebuie sa empatizați și voi, sa va implicați mai mult. Știu ca e confortabil in pătuț, la caldurica sau in fotoliu, dar hai sa muncim cu toții din interior. Fiecare politician, chiar și cei din linia a doua sau a treia, căci și vouă mă adresez, trebuie sa încercați să schimbați ceva din interiorul puterii României suverane. Eu mă rog pentru sănătate, ca sa mai fiu aici și să va pun platforma mea la dispoziție, ca să vă duceți luptele cu rezultate pozitive pentru toti cei ce se confruntă cu probleme asemănătoare voua. Cum ar fi cele legate de bănci, de la care mărturisesc faptul că nu am luat niciun leu in viața mea! Și la câte nereguli văd, niciodată nu voi intra într-o bancă să cer ceva și sa ies în picioarele goale și cu datorii! Îmi pare rău de cei nedreptățiți, dar mai rău îmi pare că nu vă uniți să luptați pentru drepturile voastre și așteptați sa va pice din cer ceva bun. Bombe pot pica din cer astăzi in contextul actual, nimic altceva. Nu pot să trec peste privatizările cu cântec. Azi, Petrom și Electrica se vând la preț multiplu față de cât a primit România pentru ele. Iar cei care ne-au vândut la bucată, dorm liniștiți la adăpostul pesiilor speciale.

Vreau să închei acest editorial prin a transmite toate gândurile bune celor care sunt sărbătoriți de Sfântul Dumitru! Vă urez tuturor să aveți sănătate, putere de muncă și să trăim cu toții în vremuri de pace! Dragii mei telespectatori, vă adresez tuturor o întrebare: a fost simplu să ne vindem țara, dar cum facem oare să o recuperăm? Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit să facem România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir