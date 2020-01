Antrenorul echipei Politehncia Iași, Mircea Rednic, a declarat astăzi, la finalul stagiului de pregătire din Antalya, că jucătorii săi s-au pregătit bine și că este optimist înaintea meciului cu FC Viitorul.

„Am avut condiții foarte bune. Vremea a ținut cu noi. Am avut și niște meciuri amicale bune. Trăgând linie, a fost un stagiu de pregătire bun, util. Mai ales că eu sunt de două săptămâni la echipă. Am încercat să le imprim felul meu de a gândi. Am încercat să aduc jucători pe anumite posturi pentru a avea concurență. Sunt jucători care pot ajuta echipa. Mai avem mult de muncă. Echipa nu este omogenă. Le-am spus că vreau să le dau minute de joc la toți. Să văd pe ce posturi dau randamentul cel mai bun. Echipa s-a mișcat bine în ultimul amical. Am terminat cu bine și sper să nu am accidentați. Suntem pregătiți pentru meciul cu Viitorul“, a spus Mircea Rednic.

Tehnicianul formației ieșene a adăugat că le-a cerut jucătorilor săi ambiție, disciplină și respect.

„Mai sunt lucruri de făcut, dar le luăm pas cu pas. Am răbdare cu ei. Le cer ambiție, disciplină și respect. Terenul de acasă este foarte bun. Condiții sunt. Mai rămâne ca echipa să se ridice la nivelul cerințelor. Întâlnim o echipă bună și sper ca fanii să vină alături de noi. Vreau o implicare mai mare din parte tuturor. Vreau ca echipa să joace, să aibă rezultate, să atragă sponsori. Sper să nu dezamăgim și la meciul cu Craiova să vină în număr și mai mare“, a menționat Rednic.