O femeie de 31 de ani, din județul Arad, in timp ce conducea un autoturism in directia Vartop – Arieseni, a pierdut controlul asupra autoturismului, a intrat pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autoturism înmatriculat in jud. Constanța, care era condus de un barbat de 30 de ani, din judetul Arad. Imediat dupa impactul dintre cele doua autovehicule, un barbat care conducea un autoturism in același sens cu primul (Vartop – Arieseni) a pierdut controlul autoturismului si a intrat in coliziune cu primul autoturism (cel condus de femeie).

In accident au fost implicate 3 auto si 11 pasageri.

In urma accidentului, conducătoarea auto, un barbat de 39 de ani si doua minore, ambele de 7 ani, au suferit leziuni corporale.

In momentul asta, una din fetite este preluata de elicopterul SMURD din Cimpeni