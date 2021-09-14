pret energie
Tag: pret energie
Articole cu eticheta "pret energie"
7 oct. 2025, 08:43
Economie
MINISTRUL ENERGIEI: PREȚUL CURENTULUI AR PUTEA FI REDUS LA 1 LEU
1 oct. 2025, 08:43
Economie
RĂCIREA BRUSCĂ A VREMII A URCAT EXPLOZIV PREȚUL ENERGIEI ȘI GAZELOR. ROMÂNIA, A DOUA CEA MAI SCUMPĂ DIN UE
4 aug. 2025, 10:22
Economie
PREȚUL ENERGIEI AR PUTEA SCĂDEA CU PÂNĂ LA 15% ÎN URMĂTORII DOI ANI, ESTIMEAZĂ MINISTRUL ENERGIEI
6 iul. 2025, 11:03
Economie
FACTURA LA CURENT CREȘTE DIN NOU: TVA URCĂ LA 21% DE LA 1 AUGUST
9 iun. 2025, 10:11
Economie
HIDROELECTRICA MAJOREAZĂ TARIFELE DE LA 1 IULIE: PREȚURILE CRESC CU CIRCA 50% DUPĂ ÎNCETAREA SCHEMEI DE SPRIJIN
30 mar. 2025, 11:21
Economie
VEȘTI PROASTE PENTRU ROMÂNI. PREȚURILE ENERGIEI ELECTRICE VOR CREȘTE DE LA 1 IULIE
4 feb. 2025, 09:01
Economie
PREȚUL FACTURILOR LA ENERGIE VA EXPLODA ÎN ACEASTĂ PRIMĂVARĂ. DIAN POPESCU: VOR CREȘTE CU MINIM 70%
28 oct. 2024, 11:18
Actualitate
MINISTRUL ENERGIEI: PREȚURILE LA GAZE ȘI ENERGIE ELECTRICĂ NU VOR FI MAI MARI DECÂT IARNA TRECUTĂ
6 oct. 2024, 12:16
Actualitate
CREȘTERE SEMNIFICATIVĂ A PREȚULUI ENERGIEI ELECTRICE DUPĂ EXPIRAREA PLAFONĂRII
23 sept. 2024, 10:37
Economie
MINUTUL DE ENERGIE. DE CE ROMÂNIA IMPORTĂ CEA MAI SCUMPĂ ENERGIE DIN EUROPA, DEȘI AVEM REZERVE NATURALE CÂT SĂ DĂM ȘI ALTORA
17 sept. 2024, 14:00
Economie
MINUTUL DE ENERGIE. RENUNȚAREA LA PLAFONAREA PREȚURILOR LA ENERGIE: PROVOCĂRILE ANULUI 2025
4 sept. 2024, 15:33
Economie
MINUTUL DE ENERGIE. RENUNȚAREA LA PLAFONAREA PREȚURILOR LA ENERGIE: CE ÎNSEAMNĂ PENTRU CONSUMATORI?
9 apr. 2024, 09:15
Economie
Sebastian Burduja: Scad prețurile energiei, de luna viitoare
1 iul. 2023, 07:07
Economie
Ministrul Energiei: Prețurile la energia electrică și la gazele naturale vor rămâne plafonate!
21 nov. 2022, 09:25
Actualitate
Virgil Popescu, anunțul momentului: „Niciun român NU va plăti mai mult de 1,3 de lei pe kilowatt-oră” - Noua variantă de calcul la facturi
10 nov. 2022, 08:47
Actualitate
Coaliția, consens pe prețurile la energie - Plafoanele stabilite și noile reguli pentru facturile românilor
3 oct. 2022, 09:42
Actualitate
Prețul energiei pe bursă, de 4 ori mai mare în august 2022 față de anul trecut
29 sept. 2022, 07:41
Actualitate
Confuzie totală în Parlament. Aleșii poporului nu știu ce anume au modificat la Ordonanța pe energie (VIDEO)
23 sept. 2022, 09:52
Actualitate
Proteste de amploare în toată Europa, din cauza scumpirilor la energie. 10.000 de oameni au ieșit în stradă - VIDEO
22 aug. 2022, 09:14
Actualitate
Prețul energiei a explodat pe bursă - Tarifele ajung chiar și de patru ori mai mari față de anul trecut
8 iun. 2022, 08:15
Actualitate
Jaful secolului - Furnizorii de energie cresc prețurile artificial pentru a lua bani mai mulți de la stat prin mecanismul de plafonare a facturilor
14 sept. 2021, 10:38
Actualitate
Prețurile la energia electrică explodează în toată Europa