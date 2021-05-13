Caută articole
Tag: demitere
Articole cu eticheta "demitere"
14 oct. 2025, 09:08
Politica
HALUCINANT! LUI NICUȘOR DAN NU ÎI PASĂ CĂ ROMÂNII VOR SĂ ÎL DEMITĂ
23 iul. 2025, 17:06
Politica
ILIE BOLOJAN L-A DAT AFARĂ PE PIEDONE
3 feb. 2025, 12:22
Politica
VICTOR PONTA, DAT AFARĂ DE PREMIERUL MARCEL CIOLACU DIN FUNCȚIA DE CONSILIER
10 sept. 2021, 11:29
Actualitate
Florin Roman: Vom face toate demersurile necesare pentru demiterea Ancăi Dragu din fruntea Senatului
13 mai 2021, 12:54
Actualitate
Șeful Poliției Locale a fost demis