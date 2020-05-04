Caută articole
10 dec. 2024, 09:44
Actualitate
10 DECEMBRIE - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A DREPTURILOR OMULUI
29 mai 2023, 07:58
Actualitate
MAE, reacție după mesajele controversate transmise de Președintele Ungariei
7 oct. 2021, 09:00
Actualitate
Persoanele testate negativ sunt supuse restricțiilor, la incidență peste 6 la mie
6 iul. 2021, 12:16
Actualitate
O nouă declarație controversată. IPS Teodosie: Am auzit că sunt oameni care merg la mare total dezbrăcați. Mi se pare o rușine
26 mar. 2021, 15:29
Actualitate
COVID-19. Declarația pe propria răspundere și adeverința de la angajator, pentru noile restricții, pot fi descărcate DE AICI
8 oct. 2020, 11:33
Actualitate
Apare declarația pe propria răspundere. Cine trebuie să o completeze
4 mai 2020, 18:17
Actualitate
Marcel Vela: Se renunță la declarații pe propria răspundere doar dacă virusul se va afla pe un trend DESCENDENT