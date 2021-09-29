Caută articole
dan valceanu
Tag: dan valceanu
Articole cu eticheta "dan valceanu"
28 mai 2025, 15:26
Actualitate
FOSTUL DEPUTAT DAN VÎLCEANU, TRIMIS ÎN JUDECATĂ PENTRU AGRESIUNE
25 oct. 2021, 09:09
Actualitate
Guvernul va anunța luni că și școlile private intră în vacanță. Dan Vîlceanu: „A fost o greșeală”
29 sept. 2021, 09:29
Actualitate
Ministrul Finanțelor, anunț despre TĂIEREA excepțiilor de la plata impozitului și a contribuțiilor - Care sunt domeniile VIZATE