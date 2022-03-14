Caută articole
1 feb. 2026, 15:27
Social
Dacia scrie istorie în Europa. La 28 de mașini vândute, una este un Sandero
12 ian. 2026, 15:56
Social
Scandal pe piața muncii: Dacia și Renault, amendate pentru înțelegeri ilegale privind angajații
22 feb. 2023, 07:55
Actualitate
Înmatriculările de autoturisme noi în UE au crescut față de ianuarie 2022. Dacia, în top
27 nov. 2022, 11:39
Actualitate
Misteriosul ÎMPĂRAT roman al DACIEI chiar a existat. Un studiu britanic a reparat o nedreptate istorică în cazul lui Sponsian
14 mar. 2022, 09:58
Actualitate
Războiul din Ucraina afectează și România. Angajații Dacia, trimiși acasă cu 85% din salariu