Articole cu eticheta "cutremur turcia"
11 aug. 2025, 07:42
Actualitate
CUTREMUR PUTERNIC, DUMINICĂ SEARĂ, ÎN TURCIA
3 iun. 2025, 08:55
Actualitate
CUTREMUR DE 5,8 ÎN LARGUL STAȚIUNII MARMARIS: O ADOLESCENTĂ A MURIT, 69 DE RĂNIȚI
23 apr. 2025, 13:35
Actualitate
CUTREMUR PUTERNIC ÎN TURCIA - 6,2 PE SCARA RICHTER
13 feb. 2023, 08:09
Actualitate
O actriță din telenovela "Mă numesc Zuleyha" a murit în cutremurul din Turcia
10 feb. 2023, 08:53
Actualitate
Numărul morților după cutremurul din Turcia a trecut de 21.000
9 feb. 2023, 09:05
Actualitate
A 4-a zi după cutremurul din Turcia - Misiuni dramatice de căutări după catastrofa umanitară - Mărturiile unui salvator român
7 feb. 2023, 12:26
Actualitate
Salvatorii români trimiși în Turcia au început misiunea de recunoaștere în teren
7 feb. 2023, 09:39
Actualitate
Ministerul Sănătății caută medici și asistenți care vor să plece în Turcia și Siria. Care sunt condițiile
7 feb. 2023, 09:21
Actualitate
Cel puțin 4.500 de oameni au murit în urma celor două cutremure care au lovit Turcia și Siria. Bilanțul crește de la o oră la alta
7 feb. 2023, 09:15
Actualitate
Salvatorii români trimiși în Turcia au intrat în acțiune. Primele imagini de la operațiuni
6 feb. 2023, 08:16
Actualitate
Cutremur devastator în Turcia și Siria - 7.8 pe Richter. Peste o sută de morți și numeroși răniți