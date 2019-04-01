Caută articole
Articole cu eticheta "curs euro"
29 sept. 2025, 13:53
Economie
LEUL S-A DEPRECIAT, LUNI, ÎN RAPORT CU EURO
11 iun. 2025, 14:42
Economie
MONEDA EUROPEANĂ ȘI ALTE VALUTE IMPORTANTE SCAD ÎN RAPORT CU LEUL
3 iun. 2025, 14:01
Economie
LEUL S-A DEPRECIAT FAȚĂ DE EURO ȘI DOLAR, DAR A CÂȘTIGAT TEREN ÎN FAȚA FRANCULUI ELVEȚIAN
20 mai 2025, 15:50
Economie
MOTIVELE CREȘTERII RECORD A MONEDEI EURO. MUGUR ISĂRESCU: „CURSUL DE SUB 5 LEI ERA IMPOSIBIL DE APĂRAT”
8 mai 2025, 13:22
Economie
RECORD ISTORIC PENTRU MONEDA UNICĂ EUROPEANĂ. CURSUL EURO A AJUNS LA 5,122 LEI
8 mai 2025, 10:07
Economie
CONTINUĂ DEPRECIEREA LEULUI. PREŢUL UNUI GRAM DE AUR A ÎNREGISTRAT UN NOU MAXIM ISTORIC
5 sept. 2022, 10:38
Actualitate
Euro, la minimul ultimilor 20 de ani în fața dolarului american
14 iul. 2021, 14:29
Actualitate
BNR: Euro atinge un nou maxim istoric față de leu
31 mar. 2020, 15:48
Economie
Analiză Economică : A cincea ședință de apreciere pentru leu
24 mar. 2020, 17:06
Economie
Analiză Economică : Zi de respiro pentru leu
26 feb. 2020, 21:41
Economie
Analiză Economică : Euro stagnează lângă maximul istoric.
14 ian. 2020, 20:39
Economie
Analiză Economică : Inflaţia crește, economia încetinește, euro stagnează
28 aug. 2019, 19:34
Economie
Analiză economică - Euro a scăzut, aurul și dolarul au crescut
19 iun. 2019, 19:13
Economie
Analiză economică : Euro revine la 4,73 lei
10 iun. 2019, 18:03
Economie
Analiză economică : Euro a scăzut la minimul ultimelor 5 luni
3 iun. 2019, 20:16
Economie
Analiză economică : Leul își continuă aprecierea
2 mai 2019, 20:03
Economie
Analiză Economică : Euro a început luna pe depreciere
1 apr. 2019, 19:30
Economie
Analiză Economică . Euro a urcat pe piețele asiatice la 4,782 lei