Articole cu eticheta "ctp"
10 dec. 2025, 10:46
Politica
Cristian Tudor Popescu dă de pământ cu Nicușor Dan!
22 nov. 2025, 13:56
Politica
CTP: „Nu mai văd altă soluție decât falimentul de țară.” Jurnalistul este exasperat de dezastrul din spatele lui Bolojan
11 mar. 2025, 18:31
Politica
GEORGE SIMION, CRITICI LA ADRESA LUI CTP ȘI TRAIAN BĂSESCU: „UN DOVEDIT INFORMATOR AL SECURITĂȚII”
19 nov. 2024, 11:37
Politica
CTP O DESFIINȚEAZĂ PE ELENA LASCONI DUPĂ DEZBATEREA PREZIDENȚIABILILOR: ”CANDIDATURA ESTE O PĂLĂRIE PREA MARE PENTRU EA. MI-E MILĂ DE DÂNSA”
7 dec. 2023, 11:22
Politica
Cristian Tudor Popescu, atac la Iohannis: Un belfer care se lăfăie în lux. Este conștient și nu-i pasă, stârnește scârbă