Articole cu eticheta "cs unirea"
22 oct. 2019, 08:39
Sport
Rezultate excelente pentru CS Unirea la Campionatul Național de Box
14 oct. 2019, 12:08
Sport
Aur și argint pentru sportivii CS Unirea la Concursul Național de Judo Ne Waza
9 sept. 2019, 08:44
Sport
Rezultate extraordinare pentru CS Unirea la Campionatele Naționale de Orientare în Alergare
14 aug. 2019, 09:08
Sport
CS Unirea Alba Iulia reprezintă România la Campionatul Mondial de Powerlifting din Canada
1 iul. 2019, 10:05
Sport
CS Unirea Alba Iulia a obținut finanțare de peste 172.000 de lei
24 mai 2019, 14:39
Sport
Sportivi de la CS Unirea selecționați în loturile naționale de seniori la Orientare
3 mai 2019, 15:03
Sport
Un sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia a obținut aurul la Campionatele Europene de Powerlifting
22 apr. 2019, 12:34
Sport
8 clasări pe podium pentru CS Unirea Alba Iulia
22 mar. 2019, 11:49
Sport
Primele clasări pe podium pentru CS Unirea Alba Iulia
12 feb. 2019, 09:59
Sport
Calendarul competițional al CS Unirea pentru 2019
17 dec. 2018, 21:31
Actualitate
Laureații sportului în anul 2018 din Alba Iulia
3 dec. 2018, 09:50
Sport
Ioan Marius Țăgean a obținut o medalie de argint la Campionatul Național de Box
22 nov. 2018, 09:05
Sport
Sportivii legitimați la CS Unirea Alba Iulia, șase medalii de aur la Campionatul Național de Powerlifting
28 oct. 2018, 10:15
Sport
Mărșăluitoarele de la CS Unirea au obținut trei medalii la C.N. de Marș
22 oct. 2018, 08:56
Actualitate
Judoka de la CS Unirea s-au întors cu cinci medalii de la Târgu Mureș
1 oct. 2018, 21:31
Actualitate
Ionuț Zincă de la CS Unirea a luat șase medalii la CN de orientare în alergare
6 sept. 2018, 17:45
Sport
Cătălin Buciuman, medalie de bronz la CM de Powerlifting din Africa de Sud