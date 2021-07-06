Caută articole
Articole cu eticheta "criza economica"
14 mai 2024, 08:37
Economie
Avertisment dur: urmează o criză economică fără precedent
23 nov. 2022, 10:00
Actualitate
Europa va fi lovită de cea mai puternică criză din 1970 - Cine lansează avertismentul înfricoșător
18 oct. 2022, 10:05
Actualitate
Avertismentul sumbru al economistului care a anticipat criza din 2008: Vine MAMA tuturor crizelor!
16 sept. 2022, 10:45
Actualitate
AVERTISMENT de la Banca Mondială. CRIZA care bate la ușă. Ce se întâmpla cu economia în 2023
5 iul. 2022, 10:47
Actualitate
Criza bate la ușă. A crescut numărul românilor care cer insolvența personală
12 iun. 2022, 10:18
Actualitate
Sfaturi esențiale pentru români, în plină criza economică - Ce îi îndeamnă șeful ASF pentru a trece mai ușor peste următoarele luni
8 apr. 2022, 08:03
Actualitate
Marcel Ciolacu: România ar putea intra în criză economică
9 nov. 2021, 10:54
Actualitate
Economist șef de bancă: „Suntem într-o zonă de incertitudine. Probabil că efectele negative în economie se vor extinde şi în 2022”
19 oct. 2021, 13:09
Actualitate
Iarna 2021-2022, cea mai dificilă după criza din anii 2008-2010
6 iul. 2021, 12:26
Actualitate
Avertismentul unuia dintre cei mai renumiți economiști ai lumii: „Se repetă povestea din anii '70 și 2008. Sunt create condițiile pentru mama tuturor crizelor”