Articole cu eticheta "criza"
11 mar. 2026, 08:30
Economie
Criza petrolului: Ungaria interzice exportul de țiței și carburanți
17 feb. 2026, 10:23
Social
Criză de vaccinare în România: rujeola și alte boli revin în forță. Mii de copii, expuși la riscuri major
16 ian. 2026, 07:42
Economie
Riscă România să fie lovită de o criză a carburanților? Expert în energie: dacă nu se iau urgent măsuri, efectele pot fi devastatoare
11 nov. 2025, 19:27
Social
Criza Lukoil lovește din plin: motorina premium depășește 8 lei/litru
28 oct. 2025, 19:30
Politica
CRIZĂ ÎN COALIȚIE PE TEMA PENSIILOR MAGISTRAȚILOR: PSD ȘI PNL NU AJUNG LA UN ACORD, BRUXELLES REFUZĂ AMÂNAREA JALONULUI PNRR
27 aug. 2025, 16:35
Actualitate
ANA BIRCHALL, DESPRE PROTESTUL MAGISTRAȚILOR: „ROMÂNII SUNT FURIOȘI PENTRU CĂ DOSARELE ZAC, IAR CORUPȚII SCAPĂ”
14 mai 2024, 08:37
Economie
Avertisment dur: urmează o criză economică fără precedent
13 dec. 2023, 13:56
Economie
A fost publicat bugetul pentru 2024 - Cum se împart banii românilor
25 sept. 2023, 14:02
Actualitate
Sondaj: 64% dintre respondenți cred că România se va confrunta cu o criză economică
6 iun. 2023, 09:40
Actualitate
Criza cerealelor. UE a hotărât! Restricții la importurile din Ucraina până pe 15 septembrie
31 mai 2023, 09:38
Actualitate
Guvernul are 500 de consilieri în plină CRIZĂ! Cine este ministrul cu 12 consilieri personali
24 mai 2023, 08:49
Actualitate
Transport DECONTAT pentru bugetari, în plină criză! Artificiile Coaliției de guvernare - Cine ar urma să beneficieze
2 mai 2023, 09:28
Actualitate
Măsuri de austeritate pentru români, majorări la bugetari - Ce salarii cresc în plină criză
31 mar. 2023, 09:12
Actualitate
Avertisment sumbru: Lumea trebuie să fie pregătită pentru o CRIZĂ bancară - Dezastrul va fi încet și tăcut, nu ca în 2008
14 mar. 2023, 08:14
Actualitate
UE a intrat în alertă după falimentul băncilor americane și a crizei din Silicon Valley
13 mar. 2023, 07:50
Actualitate
România se confruntă cu o criză financiară fără precedent! Numărul românilor care trăiesc din ajutor social, în creștere
13 mar. 2023, 07:39
Actualitate
Cutremur economic în întreaga lume după căderea unei bănci americane - Ședință secretă în SUA - Se pregătesc măsuri drastice
1 feb. 2023, 08:36
Actualitate
Avertisment sumbru în plină criză: DISPAR medicamentele ieftine din România în 2023 - Producătorii cer ajutor de la Guvern și ministrul Rafila
24 ian. 2023, 08:53
Actualitate
Criză fără precedent în lume: Penurie de OUĂ după explozia prețurilor - Țara în care oamenii cumpără găini online
2 ian. 2023, 10:03
Actualitate
Economia globală are în față un an mai dificil în 2023 - Cine face previziunea sumbră
19 dec. 2022, 11:53
Actualitate
Criza medicamentelor pentru copii ia amploare. Ce pastile lipsesc din farmacii - Anunțul Ministerului Sănătății
15 nov. 2022, 08:22
Actualitate
Mașini de lux pentru deputați, în plină criză
15 nov. 2022, 08:19
Actualitate
FMI - Persepective sumbre ale evoluției economiei, mai ales în Europa. Inflația crește alarmant de repede
7 nov. 2022, 10:34
Actualitate
Românii, cei mai săraci din Uniunea Europeană. Costul vieții a crescut cu 15%
29 oct. 2022, 10:21
Actualitate
Semnal de alarmă al oamenilor de știință - Cod ROȘU pe întreaga planetă: „Traversăm o criză climatică, urmează o catastrofă globală!”
24 oct. 2022, 10:41
Actualitate
Mesele pline de Sărbători riscă să devină ISTORIE! Valul de SCUMPIRI bate statistica oficială: prețurile au explodat. Previziuni sumbre pentru final de an
18 oct. 2022, 10:05
Actualitate
Avertismentul sumbru al economistului care a anticipat criza din 2008: Vine MAMA tuturor crizelor!
18 oct. 2022, 07:59
Actualitate
Criza din energie. Întâlnire la Palatul Victoria între liderii Coaliției și companiile din energie
15 oct. 2022, 14:31
Actualitate
Românii riscă să rămână fără medicamente generice. Producătorii cer guvernului reducerea taxelor
7 oct. 2022, 10:55
Actualitate
FURT pe față în România: Speculă pe banii oamenilor, de teama crizei - Scumpiri pe bandă rulantă la alimente, de peste 50 la sută
