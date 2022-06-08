Caută articole
Articole cu eticheta "crestere economica"
11 sept. 2025, 19:20
Politica
NICUȘOR DAN: „CEL TÂRZIU ÎN 2027 ÎNCEPE CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN ROMÂNIA”
30 ian. 2024, 10:18
Economie
Ministrul Economiei anunță o creştere economică substanţială pentru România raportată la Europa
8 mar. 2023, 10:30
Actualitate
INS: Economia României a crescut în anul 2022 cu 4,8% - Ce ramuri economice au mers cel mai bine anul trecut
7 dec. 2022, 09:45
Actualitate
Prognoză optimistă - România va atinge un vârf al creșterii economice în 2025
8 iun. 2022, 08:51
Actualitate
Banca Mondială estimează creștere economică în România anul acesta