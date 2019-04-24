Caută articole
26 nov. 2019, 19:17
DSVSA Alba : Controale în unitățile de depozitare a fructelor și legumelor
9 aug. 2019, 11:32
Controale la peste 140 de exploatații de animale din Alba privind respectarea cerințelor pentru acordarea subvențiilor
16 iul. 2019, 21:38
Zeci de unități în care se prepară și se servesc mâncăruri gătite controlate de inspectorii DSVSA Alba. Ce sancțiuni au fost aplicate
24 apr. 2019, 19:25
Peste 400 de obiective din industria alimentară luate la puricat de inspectorii DSVSA Alba. Ce nereguli au fost găsite ?