contestatii
Tag: contestatii
Articole cu eticheta "contestatii"
20 iun. 2025, 08:41
Actualitate
BACALAUREAT 2025: REZULTATELE LA PROBELE SCRISE SE VOR AFIȘA ASTĂZI
19 iun. 2025, 12:14
Actualitate
BACALAUREAT 2025: REZULTATELE LA PROBELE SCRISE SE AFIȘEAZĂ VINERI
31 iul. 2024, 10:21
Actualitate
REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI DE TITULARIZARE
27 iul. 2021, 10:36
Actualitate
Au fost afişate rezultatele examenului de Titularizare 2021
9 iul. 2021, 09:18
Actualitate
Bacalaureat 2021. Se afișează rezultatele finale la prima sesiune
2 iul. 2020, 08:46
Actualitate
1.264 de contestații, depuse după Bacalaureat, în județul Alba