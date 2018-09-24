Caută articole
Schimba tema
Ultimele știri
Actualitate
Politica
Economie
Social
Sanatate
Sport
Acasă
Etichete
Etichete care încep cu C
consiliul local
Tag: consiliul local
Toate etichetele
Articole cu eticheta "consiliul local"
26 feb. 2019, 13:31
Actualitate
Şedinţă ordinară a Consiliului Local Sebeș, în 27 februarie
26 feb. 2019, 02:01
Actualitate
Şedinţă ordinară a Consiliului Local Aiud, în 28 februarie
23 feb. 2019, 07:07
Actualitate
Şedinţă ordinară la Consiliul Local Alba Iulia, în 26 februarie
21 nov. 2018, 10:58
Actualitate
27 noiembrie: Şedinţă la Consiliul Local Alba Iulia
26 oct. 2018, 18:14
Actualitate
30 octombrie: Şedinţă la Consiliul Local Alba Iulia
24 sept. 2018, 06:54
Actualitate
Vineri: Şedinţă ordinară la Consiliul Local Alba Iulia