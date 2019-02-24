Caută articole
Articole cu eticheta "consiliul judetean Alba"
28 sept. 2020, 10:06
Politica
Ion Dumitrel (PNL) câștigă președinția Consiliului Județean Alba
9 mar. 2020, 17:43
Actualitate
Instituțiile subordonate Consiliului Județean Alba își suspendă activitățile
10 feb. 2020, 20:11
Actualitate
Culmea administrației locale : La CJ Alba vicepreședintele își deleagă lui însuși atribuțiile președintelui!
16 sept. 2019, 10:32
Actualitate
Licitație cu DEDICAȚIE la cel mai mare depozit de gunoi din Transilvania. CNSC a constat ILEGALITĂȚI GRAVE ale Consiliului Județean Alba
24 iun. 2019, 10:06
Actualitate
28 iunie: Şedinţă ordinară la Consiliul Județean Alba
5 apr. 2019, 11:40
Actualitate
11,7 milioane euro investite în 2018 în modernizarea drumurilor din județul Alba
18 mar. 2019, 21:11
Actualitate
Sărbătoarea Mierii – mii de apicultori din țară și din străinătate așteptați la cel mai mare târg apicol din România
12 mar. 2019, 13:19
Actualitate
O nouă demisie în Consiliul Județean Alba.
24 feb. 2019, 08:11
Actualitate
Şedinţă ordinară la Consiliul Județean Alba, în 28 februarie