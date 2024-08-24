Caută articole
Articole cu eticheta "congres psd"
2 feb. 2025, 19:04
Politica
CANDIDATURA LUI CRIN ANTONESCU, VALIDATĂ DE SOCIAL-DEMOCRAȚI
2 feb. 2025, 09:55
Politica
PSD FACE PASUL FINAL PENTRU A DESEMNA CANDIDATUL COMUN LA ALEGERILE PREZIDENȚIALE. PONTA NU PARTICIPĂ LA CONGRES: CE-I PREGĂTEȘTE PARTIDUL
24 aug. 2024, 14:07
Politica
SIEGFRIED MUREȘAN, REACȚIE LA CONGRESUL PSD: ”UNA DINTRE METODELE LOR A FOST MEREU A PRETINDE CEEA CE NU SUNT. SĂ SPUNĂ UNA, SĂ FACĂ ALTA”