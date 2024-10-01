Caută articole
Articole cu eticheta "conflict orientul mijlociu"
19 iun. 2025, 09:24
Actualitate
UN SPITAL ISRAELIAN, LOVIT ÎNTR-UN NOU ATAC CU RACHETE LANSAT DE IRAN
18 iun. 2025, 11:34
Actualitate
LIDERUL SUPREM IRANIAN AMENINȚĂ DIN NOU ISRAELUL
18 iun. 2025, 09:04
Actualitate
GARDIENII REVOLUȚIEI AFIRMĂ CĂ IRANUL A LANSAT RACHETE SUPERSONICE ASUPRA ISRAELULUI
17 iun. 2025, 09:32
Actualitate
IRANUL A LANSAT UN NOU ATAC CU RACHETE ASUPRA ISRAELULUI. EXPLOZII PUTERNICE LA TEL AVIV ȘI IERUSALIM
1 oct. 2024, 08:55
Actualitate
ARMATA ISRAELIANĂ A ÎNCEPUT INVAZIA TERESTRĂ ÎN LIBAN