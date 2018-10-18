Caută articole
Articole cu eticheta "confiscati"
17 apr. 2019, 12:42
Actualitate
Lemn confiscat de polițiștii din Arieșeni
15 apr. 2019, 14:37
Actualitate
Acţiune cu efective mărite pentru prevenirea şi combaterea delictelor silvice
19 dec. 2018, 13:30
Actualitate
Scutul pădurii a confiscat peste 68 de pomi de Crăciun
17 dec. 2018, 22:17
Actualitate
Scutul pădurii a confiscat peste 50 de brazi
29 nov. 2018, 14:13
Actualitate
234 mc de lemn confiscați de poliţiştii din Lupşa
18 oct. 2018, 12:17
Actualitate
38 mc de material lemnos confiscați de la o firmă din Sebeș