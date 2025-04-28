Caută articole
Schimba tema
Ultimele știri
Actualitate
Politica
Economie
Social
Sanatate
Sport
Acasă
Etichete
Etichete care încep cu C
conclav
Tag: conclav
Toate etichetele
Articole cu eticheta "conclav"
8 mai 2025, 09:13
Actualitate
CARDINALII CONTINUĂ VOTUL PENTRU ALEGEREA NOULUI PAPĂ
7 mai 2025, 08:03
Actualitate
A ÎNCEPUT CONCLAVUL: 133 DE CARDINALI SE REUNESC ÎN CAPELA SIXTINĂ PENTRU ALEGEREA NOULUI PAPĂ
28 apr. 2025, 09:35
Actualitate
CARDINALII BISERICII CATOLICE SE REUNESC LA ROMA PENTRU A DISCUTA ALEGEREA UNUI NOU PAPĂ