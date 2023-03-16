Caută articole
Schimba tema
Ultimele știri
Actualitate
Politica
Economie
Social
Sanatate
Sport
Acasă
Etichete
Etichete care încep cu C
concedii medicale
Tag: concedii medicale
Toate etichetele
Articole cu eticheta "concedii medicale"
13 mar. 2026, 12:58
Politica
AEP: 1.130 de concedii medicale, în perioada 2023 - 2026
10 feb. 2026, 08:54
Actualitate
Ministerul Sănătății pregătește excepții de la neplata primei zile de concediu medical. Bolnavii care ar putea fi exceptați
16 sept. 2025, 19:31
Politica
ALEXANDRU ROGOBETE: „NUMĂRUL CONCEDIILOR MEDICALE FICTIVE A SCĂZUT ÎN 2025, DAR FENOMENUL NU POATE FI STOPAT TOTAL”
1 iul. 2025, 18:51
Actualitate
ROGOBETE: ZECI DE MEDICI AU EMIS CONCEDII MEDICALE ÎN RITM IMPOSIBIL. „NU POȚI LUA BANI DE LA BOLNAVI PENTRU VACANȚELE UNORA”
26 iun. 2025, 15:54
Actualitate
SITUAȚIA CONCEDIILOR MEDICALE, VERIFICATĂ LA CEREREA MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII
24 iun. 2025, 10:20
Actualitate
GUVERNUL BOLOJAN PUNE TUNURILE PE ROMÂNII BOLNAVI. CASS SE VA PLĂTI PENTRU ORICE CONCEDIU MEDICAL, DISPAR TOATE EXCEPȚIILE
19 mar. 2025, 15:33
Actualitate
CNAS: PESTE 3,2 MILIOANE DE CERTIFICATE DE CONCEDIU MEDICAL ELIBERATE ÎN 2024
28 mar. 2023, 08:27
Actualitate
Modificări majore în privința concediilor medicale. Sunt vizate şi indemnizaţiile pentru mame
16 mar. 2023, 08:15
Actualitate
CNAS anunță modificări importante ale asigurării pentru concedii medicale şi indemnizaţii