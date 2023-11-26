Caută articole
cod rosu viscol
22 nov. 2024, 10:27
Actualitate
ANM: ATENȚIONĂRI NOWCASTING DE FENOMENE METEO EXTREME
21 nov. 2024, 10:24
Actualitate
COD ROȘU DE VISCOL ÎN ROMÂNIA
27 nov. 2023, 11:31
Actualitate
INFOTRAFIC - LISTA drumurilor închise din cauza vremii nefavorabile - UPDATE ora 11:00
27 nov. 2023, 09:46
Actualitate
Peste 314.000 de români, fără curent electric după furtuna de zăpadă din weekend
27 nov. 2023, 08:55
Actualitate
Toate drumurile din judeţul Tulcea rămân închise
26 nov. 2023, 10:42
Actualitate
Toate drumurile naționale și județene din Brăila sunt închise
26 nov. 2023, 10:30
Actualitate
ANM: Codul roșu de viscol, prelungit până la ora 16
26 nov. 2023, 10:17
Actualitate
Toate drumurile județene din Constanța sunt închise
26 nov. 2023, 10:10
Actualitate
CNAIR: 27 sectoare de drumuri naționale închise circulației
26 nov. 2023, 06:54
Actualitate
Două coduri roșii emise de ANM - Ce județe sunt vizate de fenomene extreme