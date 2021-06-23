Caută articole
Articole cu eticheta "cod rosu canicula"
26 iul. 2025, 09:02
Actualitate
VREMEA 26 IULIE. COD ROȘU DE CANICULĂ
22 iul. 2025, 09:07
Economie
RESTRICȚII DE CIRCULAȚIE PENTRU CAMIOANELE DE PESTE 7,5 TONE, MARȚI, ÎN ȘASE JUDEȚE DIN SUDUL ȚĂRII, DIN CAUZA CANICULEI
21 iul. 2025, 10:37
Actualitate
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ EXTREMĂ: COD ROȘU DE CANICULĂ ÎN SUDUL ȚĂRII
6 iul. 2025, 11:34
Actualitate
RESTRICȚII DE CIRCULAȚIE ÎN SUDUL ȚĂRII, DIN CAUZA CANICULEI
21 iun. 2024, 11:14
Actualitate
COD ROȘU de CANICULĂ în România. Valorile resimțite se ridică la 50 de grade!
24 iul. 2023, 10:17
Actualitate
ANM a emis COD ROȘU DE CANICULĂ
23 iul. 2022, 10:29
Actualitate
Avertizări meteo. COD ROȘU de caniculă, în vest! COD PORTOCALIU și COD GALBEN în aproape toată țară
23 iun. 2021, 11:02
Actualitate
COD ROȘU de caniculă emis de ANM