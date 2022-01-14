Caută articole
Articole cu eticheta "cod portocaliu vant"
3 oct. 2025, 12:42
Actualitate
PORTURI ÎNCHISE DIN CAUZA VÂNTULUI PUTERNIC PE LITORAL
28 mar. 2025, 11:09
Actualitate
ANM A EMIS O AVERTIZARE METEO COD PORTOCALIU DE VÂNT PUTERNIC
12 mar. 2025, 10:47
Actualitate
ATENȚIONARE METEO: COD PORTOCALIU DE VÂNT PUTERNIC ȘI COD GALBEN DE VIJELII
26 dec. 2024, 11:36
Actualitate
VREMEA EXTREMĂ A PROVOCAT PAGUBE URIAȘE ÎN MAI MULTE ZONE ALE ȚĂRII
26 dec. 2024, 10:13
Actualitate
PORTURILE DE LA MAREA NEAGRĂ, ÎNCHISE DIN CAUZA VÂNTULUI PUTERNIC
25 dec. 2024, 23:03
Actualitate
ZECI DE BĂTRÂNI EVACUAȚI DE URGENȚĂ DINTR-UN CĂMIN DE LA POARTA ALBĂ. PERICOL IMINENT DIN CAUZA UNEI EOLIENE DEFECTE
25 dec. 2024, 22:57
Actualitate
VÂNTUL PUTERNIC A FĂCUT RAVAGII ÎN ROMÂNIA. ACOPERIȘURI SMULSE ȘI MAȘINI AVARIATE
22 nov. 2024, 10:14
Actualitate
ACTIVITATE SUSPENDATĂ ÎN TOATE PORTURILE DE LA MAREA NEAGRĂ DIN CAUZA VÂNTULUI PUTERNIC
8 ian. 2024, 15:22
Actualitate
Cod portocaliu de fenomene periculoase - vânt puternic în mai multe județe
18 feb. 2022, 09:18
Actualitate
Avertizare meteo cod GALBEN și PORTOCALIU de viscol puternic!
14 ian. 2022, 10:13
Actualitate
Avertizări COD PORTOCALIU și COD GALBEN de vânt puternic