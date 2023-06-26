Caută articole
cod galben viituri
Articole cu eticheta "cod galben viituri"
16 mai 2025, 13:52
Social
INHGA: RISC DE VIITURI ȘI INUNDAȚII ÎN 13 JUDEȚE DIN ROMÂNIA PÂNĂ SÂMBĂTĂ
23 apr. 2025, 12:24
Actualitate
COD GALBEN DE VIITURI EMIS PE ZECE BAZINE HIDROGRAFICE
18 iul. 2024, 12:51
Actualitate
COD GALBEN DE VIITURI, VALABILĂ PÂNĂ VINERI DIMINEAȚA PE RÂURI DIN OPT JUDEȚE
2 ian. 2024, 16:12
Actualitate
Cod galben de viituri pentru aproape jumătate de țară. HARTA zonelor afectate
26 iun. 2023, 13:26
Actualitate
Avertizare hidrologică. Cod galben de viituri până marți, 27 iunie