Caută articole
Schimba tema
Ultimele știri
Actualitate
Politica
Economie
Social
Sanatate
Sport
Acasă
Etichete
Etichete care încep cu C
cod galben ninsori
Tag: cod galben ninsori
Toate etichetele
Articole cu eticheta "cod galben ninsori"
23 dec. 2025, 10:19
Actualitate
COD GALBEN de ninsori, viscol și polei - HARTA
14 feb. 2025, 10:28
Actualitate
ANM: COD GALBEN DE NINSORI VISCOLITE
28 nov. 2024, 11:01
Actualitate
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ - COD GALBEN DE NINSORI
24 mar. 2024, 12:04
Actualitate
COD GALBEN de ninsori și vânt puternic
21 nov. 2022, 09:57
Actualitate
Ninsori puternice în țară, coduri galbene în vigoare - Imagini cu fenomenele extreme
10 ian. 2022, 10:23
Actualitate
ALERTĂ METEO - Temperaturi EXTREME, în toată țara. Cod galben de NINSORI, polei și vânt puternic
23 dec. 2021, 12:15
Actualitate
Temperaturi EXTREME, în toată țara. Cod galben de NINSORI viscolite, polei și vijelii
17 dec. 2021, 09:56
Actualitate
Avertizare COD GALBEN de ninsori și intensificări ale vântului, până luni dimineața
6 dec. 2021, 12:48
Actualitate
Alertă ANM de vreme severă în toată țara! România, lovită de frig, ninsori şi ploi
19 mar. 2021, 09:01
Actualitate
COD GALBEN de ninsori, până duminică dimineața
11 mar. 2021, 11:49
Actualitate
Nu scăpăm de frig și ninsori! COD GALBEN în mai multe județe
10 mar. 2021, 09:59
Actualitate
Cod galben de ninsori în aproape jumătate din țară
10 ian. 2021, 10:40
Actualitate
Cod galben de ninsori abundente - Harta ANM cu zonele vizate
20 nov. 2020, 11:48
Actualitate
Sălajul, parțial sub COD GALBEN de ninsori