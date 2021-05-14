Caută articole
Articole cu eticheta "cod galben inundatii"
7 ian. 2026, 11:38
Actualitate
Cod portocaliu de inundații în două județe
9 sept. 2025, 11:33
Actualitate
INHGA: COD GALBEN DE INUNDAȚII ÎN 11 JUDEȚE DIN ȚARĂ
12 iun. 2024, 13:37
Actualitate
INHGA: Cod galben de inundaţii în 13 bazine hidrografice din 29 de judeţe
11 iun. 2024, 13:30
Actualitate
Cod galben de inundaţii pe râurile din 21 de judeţe, până miercuri dimineaţa
27 mai 2024, 17:39
Actualitate
Cod Galben de inundații în trei județe din România. Unde vor lovi apele
22 mai 2024, 14:55
Actualitate
Cod galben de inundații în 17 județe. Vremea rea face prăpăd în țară
12 iul. 2023, 15:37
Actualitate
Risc mare de inundații în 11 județe din România: Avertizare de Cod galben, până joi
14 iun. 2023, 08:21
Actualitate
Dezastru după inundații. Gospodării luate de ape, terenuri agricole distruse
14 aug. 2022, 21:15
Actualitate
Inundații în România! Cod galben pe râuri din 12 judeţe - Zonele vizate
14 mai 2021, 12:29
Actualitate
COD GALBEN de inundații pe cursurile de apă din Bistrița-Năsăud, Bihor, Cluj, Maramureș, Hunedoara, Arad, Alba, Sălaj și Satu Mare