Tag: cod galben de vant
Articole cu eticheta "cod galben de vant"
14 apr. 2025, 11:51
Actualitate
AVERTIZARE ANM: COD GALBEN DE VÂNT PUTERNIC
14 oct. 2024, 11:00
Actualitate
ANM: COD GALBEN DE VÂNT
14 apr. 2023, 10:17
Actualitate
ANM a emis o atenţionare Cod Galben de ploi şi vânt. Mai multe judeţe din ţară vizate
16 ian. 2023, 10:49
Actualitate
Atenționare meteo de vreme severă: Cod galben de vijelii, precipitații și viscol la munte - HARTA
2 apr. 2022, 13:31
Actualitate
Cod galben de vânt și ninsori în mai multe regiuni din țară
4 ian. 2022, 10:52
Actualitate
Mai multe județe, sub avertizare COD GALBEN de vânt
3 feb. 2020, 09:14
Actualitate
Cod galben de vânt puternic în mai multe județe din țară