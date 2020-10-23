Caută articole
Articole cu eticheta "claudiu nasui"
11 nov. 2021, 09:08
Actualitate
Claudiu Năsui îl acuză pe Cîțu că pregătește introducerea de noi taxe
13 iul. 2021, 09:15
Actualitate
Ministrul Economiei, Claudiu Năsui: „Statul nu creează valoare, sectorul public trebuie să învețe de la cel privat. Statul îți ia jumătate din salariu”
25 ian. 2021, 22:55
Actualitate
Claudiu Năsui, la Realitatea PLUS: „Este foarte importantă reducerea impozitării muncii mai ales pentru cele mai mici salarii”
25 ian. 2021, 22:44
Actualitate
Claudiu Năsui: „A existat mereu o cârdășie între aceste companii de stat și politicieni”
25 ian. 2021, 13:08
Actualitate
Exclusiv, de la ora 21:00, la „Legile Puterii”: Ministrul Economiei, Claudiu Năsui
23 oct. 2020, 15:08
Actualitate
100% TU DECIZI! Claudiu Năsui, deputatul "fără penali". Câți bani are familia lui