Articole cu eticheta "cha cha litix"
3 iun. 2021, 07:56
Actualitate
Cha Cha Litix, ep. 4. Vine vara, bine-mi pare, dar zăpada-i încă mare
2 iun. 2021, 08:00
Actualitate
Cha Cha Litix, ep. 3. Despre prostie
1 iun. 2021, 11:32
Actualitate
Cha Cha Litix, ep. 2. Sezon estival cu surprize pentru turiști
31 mai 2021, 08:00
Actualitate
Cha Cha Litix, ep. 1. Specialist BNR, discurs edificator
30 apr. 2021, 08:55
Actualitate
CHA CHA LITIX! Episodul 198. Șofer de TIR român, vedetă în Franța
29 apr. 2021, 08:18
Actualitate
CHA CHA LITIX! Episodul 197. Cel mai pensat polițist din România
28 apr. 2021, 08:05
Actualitate
CHA CHA LITIX! Episodul 196. România bolnavă: farse la 112
27 apr. 2021, 08:21
Actualitate
CHA CHA LITIX! Episodul 195. Oficialii UEFA caută tinichigiu
26 apr. 2021, 08:06
Actualitate
CHA CHA LITIX! Episodul 194. Tatăl cu cele mai bune instincte
23 apr. 2021, 08:15
Actualitate
CHA CHA LITIX! Episodul 193. Cum ar putea să ajungă Vlad Voiculescu din nou propunere de ministru al Sănătății. Din partea AUR
22 apr. 2021, 08:06
Actualitate
CHA CHA LITIX! Episodul 192. Se fură ca-n codru! Dispar până și capacele de canalizare
20 apr. 2021, 08:02
Actualitate
CHA CHA LITIX! Episodul 191. Marele Darius a dispărut. Vedetele Playboy, în alertă!
19 apr. 2021, 08:10
Actualitate
CHA CHA LITIX! Episodul 190. Diana Șoșoacă ar putea lăsa Senatul fără pagină de You Tube
16 apr. 2021, 08:08
Actualitate
CHA CHA LITIX! Episodul 189. Calul de dar nu se caută la dinți
15 apr. 2021, 08:15
Actualitate
CHA CHA LITIX! Episodul 188. În plină perioadă de doliu, englezii se îmbată criță
13 apr. 2021, 08:10
Actualitate
CHA CHA LITIX! Episodul 187. Lucian Bode, anunț cu efecte în lanț
12 apr. 2021, 08:07
Actualitate
CHA CHA LITIX! Episodul 186. Sindicaliștii cu Rădoi, lăsați fără merdenele
9 apr. 2021, 09:02
Actualitate
CHA CHA LITIX! Episodul 185. Când prostituatele sunt mai responsabile decât aleșii neamului
8 apr. 2021, 07:31
Actualitate
CHA CHA LITIX! Episodul 184. Primar PSD, chef de pomină în pandemie
7 apr. 2021, 09:49
Actualitate
CHA CHA LITIX! Episodul 183. Șoșoacă mai are de dus o luptă: vin cipurile peste noi!
6 apr. 2021, 09:21
Actualitate
CHA CHA LITIX! Episodul 182. Vladimir Putin, cel mai frumos bărbat din Rusia
5 apr. 2021, 10:04
Actualitate
CHA CHA LITIX! Episodul 181. Timișorean, la un pas să sape tot satul în două secunde
2 apr. 2021, 09:16
Actualitate
CHA CHA LITIX! Episodul 180 - Cum își întreține fizicul de invidiat Diana Șoșoacă
1 apr. 2021, 08:24
Actualitate
CHA CHA LITIX! Episodul 179. Dubioșii din jurul politicienilor conspiraționiști
31 mar. 2021, 08:10
Actualitate
CHA CHA LITIX! Episodul 178. Ciolacu a uitat când băga râma în cârlig, la Belina
30 mar. 2021, 07:57
Actualitate
CHA CHA LITIX! Episodul 177. Cum a ajuns poliția din Suceava de râsul internetului: profesor cu masca DESENATĂ pe față
22 mar. 2021, 07:51
Actualitate
CHA CHA LITIX! Episodul 176. Gafă uriașă: lista de prețuri pentru vaccinurile anti-Covid, făcută publică
19 mar. 2021, 08:26
Actualitate
CHA CHA LITIX! Episodul 175. Vlad Voiculescu, ministrul cu cele mai bune scuze ar putea câștiga un Oscar
18 mar. 2021, 07:58
Actualitate
CHA CHA LITIX! Episodul 174. Marcel Ciolacu iar a vorbit neîntrebat
17 mar. 2021, 08:35
Actualitate
CHA CHA LITIX! Episodul 173. România, lovită de MAFIA adeverințelor Covid
Mai Multe