28 aug. 2019, 08:15
Actualitate
O nouă întâlnire a cercului de scriere "Verbum"
22 aug. 2019, 10:07
Actualitate
Cerc de cultură generală pentru copii la biblioteca județeană
23 iul. 2019, 08:19
Actualitate
La Biblioteca Județeană Alba proiectul „Verbum” merge mai departe
27 mar. 2019, 11:57
Actualitate
Întâlnirea lunii martie a cercului de scriere creativă Verbum
28 feb. 2019, 10:34
Actualitate
,,Verbum”, din nou la întâlnirea cu creatorii
30 ian. 2019, 11:25
Actualitate
Cercul de scriere creativă VERBUM își reia activitatea