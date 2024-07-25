Caută articole
centrul infotrafic
Articole cu eticheta "centrul infotrafic"
2 feb. 2026, 07:44
Social
Centrul INFOTRAFIC: Circulaţie în condiţii de iarnă pe drumurile din țară
16 ian. 2026, 09:01
Social
Centrul INFOTRAFIC: Trafic fluent pe drumurile naționale, condiții de iarnă în mai multe județe
28 aug. 2025, 10:35
Actualitate
RESTRICȚII DE TRAFIC PE MAI MULTE TRONSOANE DE AUTOSTRADĂ, ANUNȚĂ CENTRUL INFOTRAFIC
29 mai 2025, 08:30
Actualitate
RESTRICȚII DE CIRCULAȚIE ȘI TRAFIC FEROVIAR PERTURBAT DIN CAUZA PLOILOR ABUNDENTE
18 feb. 2025, 08:57
Actualitate
TRAFICUL RUTIER ÎNGREUNAT DE NINSORILE ABUNDENTE. AUTOSTRĂZILE ȘI DRUMURILE NAȚIONALE, ACOPERITE DE ZĂPADĂ
25 iul. 2024, 09:11
Actualitate
INFOTRAFIC: PLOAIE TORENȚIALĂ PE AUTOSTRADA SOARELUI. EXISTĂ RISC DE ACVAPLANARE