centre de vaccinare
Tag: centre de vaccinare
Toate etichetele
Articole cu eticheta "centre de vaccinare"
25 feb. 2021, 09:42
Social
Numerele de telefon ale centrelor de vaccinare din județul Alba
20 feb. 2021, 10:57
Actualitate
Cetățenii municipiului pot lua legătura, telefonic, cu reprezentanții centrelor de vaccinare
8 feb. 2021, 14:34
Actualitate
180 de cabinete noi de vaccinare împotriva SARS-COV-2, din 15 februarie