25 nov. 2025, 09:42
Actualitate
Cum îți pregătești mașina pentru anotimpul rece
30 ian. 2023, 08:55
Actualitate
Poliția Română a publicat imagini cu unul dintre motivele pentru care mașinile ajung în șanțuri, în condiții de iarnă
17 nov. 2022, 08:47
Actualitate
Vești foarte proaste pentru șoferii din România - Vor scoate mult mai mulți bani din buzunar
7 ian. 2022, 11:44
Actualitate
Ce amendă primești dacă te prinde poliția fără cauciucuri de iarnă
11 dec. 2019, 09:01
Social
Sunt legale coarnele și nasul de ren pe mașini? Polițiștii au făcut ANUNȚUL