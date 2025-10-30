Caută articole
Tag: catedrala nationala
8 ian. 2026, 10:19
Actualitate
Ultima zi în care se mai poate vizita Catedrala Națională
4 nov. 2025, 14:15
Actualitate
PATRIARHIA ANUNȚĂ PROGRAMUL DE VIZITARE A CATEDRALEI NAȚIONALE
30 oct. 2025, 10:18
Actualitate
PATRIARHIA PRELUNGEȘTE PERIOADA DE ÎNCHINARE ȘI TRECERE PRIN SFÂNTUL ALTAR AL CATEDRALEI NAȚIONALE