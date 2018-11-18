Caută articole
Articole cu eticheta "catedrala"
8 ian. 2026, 10:19
Actualitate
Ultima zi în care se mai poate vizita Catedrala Națională
4 nov. 2025, 14:15
Actualitate
PATRIARHIA ANUNȚĂ PROGRAMUL DE VIZITARE A CATEDRALEI NAȚIONALE
30 oct. 2025, 10:18
Actualitate
PATRIARHIA PRELUNGEȘTE PERIOADA DE ÎNCHINARE ȘI TRECERE PRIN SFÂNTUL ALTAR AL CATEDRALEI NAȚIONALE
27 feb. 2023, 09:46
Actualitate
Catedrala din Cugir, călcată de hoți! Au furat bani din cutia milei
2 dec. 2018, 07:04
Actualitate
VIDEO-FOTO: Elevi din Olt găsiți dormind în Catedrala Încoronării
18 nov. 2018, 15:58
Actualitate
O urnă cu pământ din toate provinciile româneşti a fost depusă în Catedrala Încoronării de la Alba Iulia