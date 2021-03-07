Caută articole
Schimba tema
Ultimele știri
Actualitate
Politica
Economie
Social
Sanatate
Sport
Acasă
Etichete
Etichete care încep cu C
carte identitate electronica
Tag: carte identitate electronica
Toate etichetele
Articole cu eticheta "carte identitate electronica"
9 aug. 2021, 11:12
Actualitate
Buletinul cu CIP reaprinde spiritele. Noile acte vor avea drapelul UE
7 mar. 2021, 19:41
Actualitate
Cărțile de identitate electronice, disponibile din august și în România. Ce presupune inițiativa Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării