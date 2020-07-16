Caută articole
Articole cu eticheta "carantina"
7 iun. 2022, 08:51
Actualitate
Mariupol, în carantină: posibilă epidemie de holeră
28 mar. 2022, 11:41
Actualitate
Oraşul Shanghai va intra în carantină
25 feb. 2022, 11:18
Actualitate
Cetățenii ucraineni care sosesc în România, exceptați de la carantină
21 dec. 2021, 11:32
Actualitate
Asociația agențiilor de turism vine cu soluția pentru evitarea carantinării turiștilor la intrarea în România
12 dec. 2021, 14:44
Actualitate
De ce sunt carantinate la intrarea în țară persoanele nevaccinate - Explicația oficială de la ministerul Sănătății
6 dec. 2021, 08:34
Actualitate
Noi măsuri intră în vigoare. Încă un act oficial, pe lângă Certificatul verde
14 nov. 2021, 19:27
Actualitate
Persoanele nevaccinate anti-Covid, în CARANTINĂ începând de luni, pentru 10 zile! Ce stat a luat DECIZIA
24 sept. 2021, 09:57
Actualitate
Persoanele vaccinate cu schemă completă scapă de izolare dacă au intrat în contact cu un pacient cu COVID
27 iul. 2021, 10:38
Actualitate
Se modifică regulile de intrare în țară a minorilor. Copiii sub 6 ani nu mai stau în carantină
18 iun. 2021, 09:55
Actualitate
Lista actualizată a țărilor pentru care se impune carantina la sosirea în România. Marea Britanie rămâne în ZONA ROȘIE
30 mai 2021, 09:53
Actualitate
Marea Britanie, din nou pe LISTA ROȘIE a țărilor cu risc epidemiologic ridicat
14 apr. 2021, 08:16
Actualitate
Noi criterii pentru carantinarea zonală
22 mar. 2021, 20:51
Actualitate
Florin Cîțu, după ședința cu prefecții: „Avem noi localități în zona roșie, pentru că o minoritate preferă să nu respecte regulile”
22 mar. 2021, 12:38
Actualitate
A plecat din carantină să se plimbe cu mașina! Nu avea nici permis de conducere
22 mar. 2021, 11:28
Actualitate
Florin Cîțu, discuții cu autoritățile locale despre CARANTINĂ
11 mar. 2021, 11:12
Actualitate
Instituire carantină în localitatea Biia
19 feb. 2021, 13:26
Actualitate
LISTA țărilor din zona galbenă Covid a fost ACTUALIZATĂ
15 feb. 2021, 12:41
Actualitate
Tânăr din Teiuș, amendat pentru că nu a respectat carantina
12 feb. 2021, 09:09
Actualitate
Noi reguli la intrarea în țară. Lista statelor din „zona galbenă”
27 ian. 2021, 12:09
Actualitate
A condus fără permis în timp ce trebuia să fie în carantină
22 ian. 2021, 11:34
Social
Tânăr din Blaj, cercetat pentru distrugere și amendat pentru că nu a respectat carantina
16 nov. 2020, 12:13
Actualitate
Cinci orașe și o comună din Alba intră în CARANTINĂ de marți
26 oct. 2020, 11:37
Actualitate
Lista țărilor pentru care se impune CARANTINA la întoarcerea în România
17 aug. 2020, 21:23
Actualitate
România a introdus carantină la revenirea din ȘASE provincii din Spania
5 aug. 2020, 13:09
Actualitate
Bilanț COVID-19: 1.309 cazuri noi și 41 de decese. VEZI SITUAȚIA PE JUDEȚE
3 aug. 2020, 13:31
Actualitate
Bilanț COVID pentru ultimele 24 de ore: 823 de cazuri noi și 19 decese/ Au fost efectuate 8.000 de teste
25 iul. 2020, 06:33
Actualitate
Italia a anunțat carantină de 14 zile pentru persoanele care vin din România și Bulgaria
22 iul. 2020, 14:36
Actualitate
Noi măsuri luate de Ministerul Sănătății. S-a decis cum vor fi carantinate unele localități
21 iul. 2020, 13:31
Actualitate
Ministrul Sănătății, semnal de alarmă după explozia de cazuri Covid-19 de astăzi: Vom avea două săptămâni dificile
16 iul. 2020, 21:33
Actualitate
Senatul a VOTAT noua LEGE A CARANTINEI. Proiectul a suferit schimbări în proporţie de 90%
