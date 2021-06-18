Caută articole
Articole cu eticheta "candidaturi"
16 mar. 2025, 18:47
Politica
8 CANDIDATURI ÎNREGISTRATE DE BIROUL ELECTORAL CENTRAL
30 apr. 2024, 09:25
Politica
Astăzi este ultima zi pentru depunerea candidaturilor la alegerile locale din 9 iunie. CALENDARUL stabilit de Guvern
18 iun. 2021, 11:58
Actualitate
Localităţile care doresc să devină „Capitala Tineretului” în 2023 îşi pot depune candidaturile