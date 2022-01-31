Caută articole
Articole cu eticheta "burse scolare"
29 iun. 2024, 11:05
Actualitate
Guvernul a aprobat noi reguli pentru acordarea burselor școlare
22 dec. 2023, 09:20
Economie
Asociațiile de părinți și de elevi cer Guvernului să deblocheze acordarea burselor școlare și decontarea transportului
15 nov. 2023, 09:17
Economie
Vești bune pentru elevi! Ministerul Educaţiei a virat banii pentru bursele şcolare, pe septembrie şi octombrie
14 sept. 2022, 09:37
Actualitate
Burse şcolare. Criteriile de acordare a ajutoarelor au fost publicate în Monitorul Oficial
31 ian. 2022, 09:29
Actualitate
Ministrul Educaţiei anunţă că va fi prelungit cu o săptămână termenul de depunere a dosarelor pentru obţinerea burselor şcolare