buget 2025
Tag: buget 2025
Articole cu eticheta "buget 2025"
5 feb. 2025, 08:54
Economie
BUGETUL DE STAT PE 2025, ÎN DEZBATEREA PLENULUI REUNIT AL PARLAMENTULUI
4 feb. 2025, 10:49
Actualitate
DEZBATERI CRUCIALE ÎN COMISIILE PARLAMENTARE PENTRU BUGETUL DE STAT PE 2025
3 feb. 2025, 08:00
Politica
PARLAMENTUL ÎNCEPE PRIMA SESIUNE ORDINARĂ: LEGEA BUGETULUI PE 2025, ÎN DEZBATERE SĂPTĂMÂNA ACEASTA
2 feb. 2025, 09:59
Economie
GUVERNUL A ADOPTAT PROIECTUL DE BUGET PE 2025
29 ian. 2025, 18:42
Economie
BUGETUL PE 2025 VA FI APROBAT SĂPTĂMÂNA VIITOARE. MINISTRUL FINANȚELOR: „PENSIILE SUNT ASIGURATE”
16 ian. 2025, 13:33
Economie
PREMIERUL MARCEL CIOLACU: BUGETUL PE 2025 VA FI CONSTRUIT PE UN DEFICIT DE 7%
15 ian. 2025, 13:05
Economie
PREMIERUL MARCEL CIOLACU: BUGETUL, APROBAT ÎN GUVERN PÂNĂ LA FINALUL LUNII IANUARIE
8 ian. 2025, 07:55
Politica
LIDERII COALIȚIEI, ȘEDINȚĂ CRUCIALĂ: SE CAUTĂ UN NOU CANDIDAT PENTRU COTROCENI