Caută articole
Schimba tema
Ultimele știri
Actualitate
Politica
Economie
Social
Sanatate
Sport
Acasă
Etichete
Etichete care încep cu B
buget 2024
Tag: buget 2024
Toate etichetele
Articole cu eticheta "buget 2024"
20 dec. 2023, 08:30
Politica
Parlamentul votează astăzi bugetul pentru 2024 - Plen reunit
18 dec. 2023, 08:37
Economie
Bugetul de stat 2024 - Încep dezbaterile în comisiile parlamentare pentru aprobarea proiectelor de lege privind bugetul
14 dec. 2023, 08:48
Actualitate
Ședință de guvern pentru aprobarea bugetului pe 2024
11 dec. 2023, 11:15
Economie
Bugetul pe 2024 intră în linie dreaptă. Ciolacu anunță majorări în sectorul bugetar și bani mai mulți pentru unele ministere
5 dec. 2023, 10:06
Economie
SCANDAL pe buget în Coaliție - De unde se iau banii pentru majorarea pensiilor / Când va fi aprobată legea