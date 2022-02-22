Caută articole
Articole cu eticheta "budai"
31 oct. 2025, 13:29
Politica
MARIUS BUDĂI, ATAC DEVASTATOR LA PREMIERUL BOLOJAN
27 mai 2023, 08:33
Actualitate
Marius Budăi, despre discuțiile cu sindicatele din Educație: "Trebuie să continue la orice oră din zi și din noapte"
18 apr. 2023, 07:57
Actualitate
Va ajunge salariul minim la 3.500 de lei, la anul? Răspunsul ministrului Muncii, Marius Budăi
7 apr. 2023, 09:53
Actualitate
Marius Budăi, veste CRUCIALĂ pentru pensionari: vor primi banii înainte de Paște
4 apr. 2023, 08:55
Actualitate
Reforma PENSIILOR | Marius Budăi: „Sunt trei variante pe care le-am înaintat pentru discuții”
2 apr. 2023, 16:12
Actualitate
Marius Budăi anunță noua formulă de calcul din Legea Pensiilor. Ministrul Muncii: Avem varianta finală
6 mar. 2023, 09:00
Actualitate
Budăi: Salariul minim trebuie să crească în continuare, dar această creştere nu poate fi de pe o zi pe alta
6 mar. 2023, 08:13
Actualitate
Marius Budăi merge astăzi în Parlament să dea explicații pentru reforma pensiilor speciale. Zi DECISIVĂ
16 feb. 2023, 12:07
Actualitate
SCANDAL sexual în PSD: Marius Budăi ar fi încercat să abordeze femei noaptea după ce a consumat alcool
5 dec. 2022, 08:51
Actualitate
Marius Budăi, explicații în SCANDALUL pensiilor - Pachetul întreg de măsuri care intră în vigoare la 1 ianuarie
1 sept. 2022, 10:47
Actualitate
REMANIERE în Guvern ┃ Marius Budăi îi dă replica lui Nicolae Ciucă: „Eu nu am ieșit de capul meu. Noi nu am discutat la coaliție pe presiuni”
11 aug. 2022, 08:40
Actualitate
Majorarea PENSIILOR - Marius Budăi: „Nu înţeleg de ce cineva ne-a condamnat la sărăcie pentru 50 de ani de acum încolo”
6 iun. 2022, 08:28
Actualitate
Marius Budăi: Angajatorii din mediul privat pot majora salariile cu 200 de lei
10 mai 2022, 08:29
Actualitate
Marius Budăi: De voucherele de 50 de euro vor beneficia peste 2,3 milioane de români
28 apr. 2022, 09:33
Actualitate
Marius Budăi promite că voucherele pentru români vor ajunge din 1 iunie - Anunț despre recalcularea pensiilor
15 apr. 2022, 08:27
Actualitate
Marius Budăi: NU voi semna nicio reformă a pensiilor care să îi sărăcească pe români până în 2070. Mai bine îmi dau demisia! - Ce s-a decis la Bruxelles
15 mar. 2022, 08:11
Actualitate
VIDEO Ministrul Muncii, detalii despre majorarea pensiilor și implementarea măsurilor din PNRR
22 feb. 2022, 07:54
Actualitate
Marius Budăi despre creșterea PENSIILOR: „Este grija continuă a coaliţiei pentru a îmbunătăţi viaţa seniorilor”