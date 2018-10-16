Caută articole
box
Tag: box
Articole cu eticheta "box"
22 oct. 2019, 08:39
Sport
Rezultate excelente pentru CS Unirea la Campionatul Național de Box
2 oct. 2019, 15:50
Sport
Boxerii CS Unirea au obținut 5 medalii la ”Centura Păltiniș”
22 mar. 2019, 11:49
Sport
Primele clasări pe podium pentru CS Unirea Alba Iulia
3 dec. 2018, 09:50
Sport
Ioan Marius Țăgean a obținut o medalie de argint la Campionatul Național de Box
16 oct. 2018, 07:26
Sport
2 sportivi de la CS Unirea, medaliați la Campionatul Național de Judo Ne Waza U11, U13, U15